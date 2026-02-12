AKTUELNO

Hronika

PINK.RS SAZNAJE! UHAPŠENI OSUMNJIČENI ZA KRIJUMČARENJE I PRANJE PARA: Na udaru UKP šverceri nafte i cigareta

Izvor: Pink.rs, Foto: Ilustracija: Tanjug/Andrija Vukelić, Tanjug/Tara Radovanović ||

Pripadnici UKP, uhapsili su juče nekoliko osumnjičenih za krivična dela krijumčarenje, zloupotreba položaja, nedozvoljena trgovina i pranje novca.

Prema nezvaničnim informacijama, UKP već nekoliko meseci radi na utvrđivanju krivične odgovornosti ljudi različitih profesija koji su se povezali sa ciljem sticanja velike protiv pravne imovinske koristi, a na štetu budžeta Republike Srbije.

- Sprečavanje krijumčarenja cigareta, nafte I naftnih derivata je deo operativnog rada i istrage UKP. Kriminalističkim inspektorima su u fokusu špediteri, carinici, granični policajci, sva pravna i fizička lica koja se bave nelegalnim izvozom i uvozom pomenutih roba - otkriva izvor Pink.rs

Novac zaradjen krijumčarenjem, koje se najčešće obavlja brodovima i drumskim prevozom, kako se sumnja, osumnjičeni ubacuju u legalne tokove.

- UKP je kao jedan od glavnih prioriteta u svom radu stavio borbu protiv ovog vida kriminala - otkriva izvor Pink.rs

Autor: Iva Besarabić

#Droga

#Hapšenje

#MUP

#Policija

#ukp

#Šverc

POVEZANE VESTI

Hronika

UHAPŠENO 35 LJUDI U KRALJEVU TOKOM POSLEDNJA 24 SATA! Oglasio se MUP - objavljen spisak uhapšenih: Među njima i 27 predsednika mesnih zajednica u Brus

Hronika

Ministar Dačić: Uhapšeni osumnjičeni za krijumčarenje pripadnika organizovanih kriminalnih grupa

Hronika

POGLEDAJTE KAKO SU UHAPŠENI OSUMNJIČENI ZA ZLOUPOTREBE U KATASTRU: MUP objavio spisak svih osumnjičenih, terete se za tri krivična dela (FOTO+VIDEO)

Hronika

UHAPŠEN BIVŠI POMOĆNIK GRADONAČELNIKA LESKOVCA I JOŠ PETORO: Pogledate kako je UKP hapsio Leskovčane zbog korupcije (FOTO+VIDEO)

Hronika

Nova akcija policije u Novom Sadu: Uhapšeni osumnjičeni za nedozvoljeno oružje, drogu i krađe

Hronika

TUŽILAŠTVO TRAŽI PRITVOR ZA PETORO UHAPŠENIH U AKCIJI 'PRLJAVE ZNAČKE': Evo za šta se tačno sumnjiče