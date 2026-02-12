AKTUELNO

TRAGEDIJA U AMERICI: Srbin (34) poginuo u stravičnom udesu, Aleksandar stradao za volanom kamiona!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Aleksandar Conić (34), rodom iz Leskovca, tragično je nastradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu I-75 u američkoj državi Džordžija. Kako prenosi portal Serbian Times, mladić je poginuo dok je upravljao kamionom.

Iza sebe ostavio suprugu i dva sina

Aleksandar je skoro deset godina živeo i radio u Čikagu, gde je pokušavao da izgradi bolju budućnost za svoju porodicu. U Srbiji je prethodno završio Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (DIF), ali ga je životni put odveo "preko okeana". Iza sebe je ostavio neutešnu suprugu i dvojicu maloletnih sinova.

Istraga o uzrocima nesreće

Okolnosti pod kojima je došlo do ove kobne nesreće u Džordžiji još uvek nisu zvanično razjašnjene. Prema rečima očevidaca, prizor na mestu udesa bio je potresan:

- Na terenu je bio veliki broj vatrogasnih vozila.

- Intervenisale su brojne ekipe policije i hitne pomoći.

- Istraga je i dalje u toku kako bi se utvrdilo šta je dovelo do prevrtanja ili sudara.

Prijatelji i poznanici nastradalog Aleksandra opraštaju se od njega na društvenim mrežama, opisujući ga kao vrednog i požrtvovanog oca i prijatelja.

Autor: Dalibor Stankov

