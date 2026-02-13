JEZIVA NESREĆA NA ČUKARICI: U sudaru šlepera i džipa POGINULA ŽENA, vatrogasci seku vozilo da izvuku zarobljene!

Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras na obilaznici kod petlje Orlovača, u smeru ka Ostružnici. U direktnom sudaru šlepera i džipa, jedna osoba je izgubila život na licu mesta.

Prema nezvaničnim informacijama, u stravičnom sudaru poginula je ženska osoba koja je podlegla povredama na mestu udesa.

Na lice mesta odmah su upućeni vatrogasci iz Košutnjaka, Železnika i Rakovice, koji su zatekli jeziv prizor i dve osobe zarobljene u smrskanom putničkom vozilu.

Ekipe hitne pomoći i vatrogasne službe odmah su započele dramatičnu akciju spasavanja.

Jedna osoba je izvučena iz vozila u svesnom stanju i hitno predata ekipi Hitne pomoći na dalju opservaciju.

Akcija izvlačenja druge osobe iz smrskanog džipa i dalje je u toku, dok policija obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Autor: Dalibor Stankov