ZAPALJEN 'AUDI' NA VRAČARU: Kamere sve snimile - osoba prilazi vozilu, poliva ga, a onda plamen!

Policija traga za nepoznatim počiniocem koji je noćas izazvao požar na parkiranom automobilu u Dubljanskoj ulici na Vračaru u Beogradu

Noćas oko jedan sat posle ponoći u Dubljanskoj ulici na Vračaru izbio je požar na putničkom automobilu marke "audi".

Vozilo je bilo parkirano uz kolovoz, a plamen su prvi primetili stanari obližnjih zgrada koji su odmah pozvali vatrogasce.Vatrogasne ekipe brzo su stigle na lice mesta i uspele da lokalizuju požar pre nego što se proširio na susedna vozila ili okolne objekte.

Na sreću, u incidentu nije bilo povređenih, ali je na automobilu pričinjena velika materijalna šteta. Prema rečima košija, požar je brzo buknuo i u kratkom roku zahvatio veći deo automobila.

Prema prvim informacijama, sigurnosne kamere sa okolnih zgrada zabeležile su osobu za koju se sumnja da je izazvala požar. Na snimku se vidi kako nepoznati napadač prilazi automobilu, poliva ga zapaljivom tečnošću, pali vatru, a zatim odlazi u nepoznatom pravcu.

Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku osumnjičenog, dok se utvrđuju sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog incidenta.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.

Autor: D.Bošković