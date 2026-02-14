Filmska akcija na graničnom prelazu! Pokušali prelaz u skupocenim kradenim kolima, onda naišao Interpol

Pripadnici Sektora granične policije na graničnom prelazu Dobrakovo, na granici sa Srbijom, otkrili su i oduzeli dva vozila veće vrednosti za kojima je raspisana međunarodna potraga preko Interpola.

- Tokom redovne granične kontrole proveravano je putničko vozilo marke Mercedes Benz GLC kojim je upravljala S.R. (44), državljanka Crne Gore. Proverom kroz međunarodne baze podataka utvrđeno je da vozilo potražuje NCB Interpol Rim, kao ukradeno - kazali su za RINU u UP Crne Gore.

U odvojenoj kontroli zaustavljen je i BMW X5 X Drive kojim je upravljao G.J. (56). Daljom proverom ustanovljeno je da je i za ovim vozilom raspisana potraga, i to od strane NCB Interpol Berlin.

Oba vozila su privremeno oduzeta i predata službenicima Odjeljenja bezbednosti Bijelo Polje, radi obaveštavanja nadležnog državnog tužioca i daljeg postupanja.

Autor: D.Bošković