Pripadnici Službe za borbu protiv terorizma uhapsili bivšeg žandarma iz Mladenovca: Pogledajte kako je izgledala AKCIJA HAPŠENJA

Foto: RINA

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv terorizma, u saradnji sa Policijskom upravom Kragujevac i Bezbednosno-informativnom agencijom, uhapsili su M. J. (1983) iz Mladenovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

On se sumnjiči da je putem prenosa uživo na društvenoj mreži Fejsbuk, dok se nalazio ispred spomen-obeležja Đorđa Petrovića Karađorđa u Orašcu, javno pozivao i podsticao građane na nasilnu promenu ustavnog uređenja Republike Srbije i svrgavanje najviših državnih organa, odnosno predsednika Republike Srbije.

Protiv osumnjičenog su ranije podnošene krivične prijave zbog 21 krivičnog dela iz oblasti opojnih droga, dela protiv sloboda i prava čoveka, javnog reda i mira, zbog kojih je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 8 meseci, kao i na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci. Takođe, osuđen je i na kaznu zatvora od godinu dana, koju će izdržavati u prostorijama u kojima stanuje.

Video: MUP Srbije

Inače, M. J. je bivši pripadnik Žandarmerije, kojem je radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova prestao zbog zloupotrebe službenog položaja.

Kako se sumnja, nakon toga bavio sa distribucijom narkotika sa AP KiM u centralnu Srbiju i sarađivao sa kriminogenim vezama albanske nacionalnosti, kao i sa licima iz kriminalnih grupa sa područja Šapca.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

Autor: S.M.

