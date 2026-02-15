MUŠKARAC PRETUKAO ŽENU (74) I MUŠKARCA (60), ŠUTIRAO I PSA Jezivo divljanje na Dorćolu: Lupao i skakao po parkiranom 'Audiju'

Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu saslušao je A.S. (47), koji se sumnjiči za nasilničko ponašanje i nanošenje teških telesnih povreda. Osumnjičenom je prethodno određeno zadržavanje do 48 sati.

Prema navodima iz krivične prijave, incident se dogodio 8. februara 2026. godine oko sedam časova ujutru u Ulici Dunavski kej. Sumnja se da je A.S. bez povoda prišao parkiranom automobilu marke "Audi A4", udarao ga rukama i nogama, a potom i skakao po vozilu, pričinivši materijalnu štetu.

Nakon toga je, sumnja se, u istoj ulici napao ženu (74), kojoj je bez ikakvog razloga zadao udarac pesnicom u predelu slepoočnice. Žena je pala na beton i zadobila laku telesnu povredu.

Podivljali muškarac je, sumnja se, zatim u Ulici Braće Baruh naišao na N.P. (60), kojem je najpre uputio psovke, a zatim počeo da ga udara pesnicama po glavi. I kada je oštećeni pao na zemlju, napad je nastavljen - muškarac je, prema sumnjama tužilaštva, zadobio više udaraca po glavi i telu, dok je napadač šutirao i njega i njegovog psa. N.P. je tom prilikom zadobio teške telesne povrede.

Nije želeo da iznosi odbranu

Tužilaštvo je Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnelo predlog za određivanje pritvora, smatrajući da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao da ponovi krivično delo.

