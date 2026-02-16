AKTUELNO

MUŠKARAC PAO SA ELEKTRIČNOG BICIKLA, BORE MU SE ZA ŽIVOT! Sa povredama glave i prelomima kostiju lica hitno transportovan iz Valjeva za Beograd!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Muškarac Z. K. (73) hitno je iz valjevske bolnice prebačen u beogradski Urgentni centar sa povredama opasnim po život! On je 14. februara pronađen u jarku kraj puta u selu Planinica kod Valjeva.

- Sumnja se da je muškarac doživeo saobraćajnu nesreću, odnosno da je pao sa električnog bicikla. On je upravljao biciklom i kretao se iz pravca Ravne Gore ka Struganiku. Pretpostavlja se da je na nizbrdici izgubio kontrolu nad električnim biciklom, koji se kretao prebrzo, i čim je izašao iz nepregledne krivine pao je - objašnjava naš izvor.

Prema rečima našeg izvora, Z. K. je sa teškim povredama prebačen u Urgentni centar u Valjevu.

- Zadobio je teške povrede glave, prelome kostiju lica, hematome i krvarenje, zbog čega je odlučeno da bude transportovan u KBC Beograd. Njegovo stanje je teško, životno je ugrožen. Nalazi se pod stalnim nadzorom lekara - kaže izvor.

Autor: Jovana Nerić

