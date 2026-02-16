Haotično stanje na Milošu Velikom! Vozila se vraćaju u kontra-smeru, poznato šta je uzrok kolapsa

Pravi metež nastao je danas u popodnevnim časovima na auto-putu Miloš Veliki gde se trenutno automobili vraćaju u kontra-smeru, a sve zbog, kako se navodi na društvenim mrežama, saobraćajke koja se dogodila u tunelu Brančić.

"Oprez i upozorenje na auto-putu Miloš Veliki. Nakon što je zatvoren tunel Brančić zbog saobraćajne nezgode u smeru ka Čačku. Nesavesni vozači vraćaju se autoputem u kontra smeru ka sledećem izlazu", piše IG stranica "192_rs".

Kako se saznaje iz njihove prethodne objave, na auto-putu Miloš Veliki u smeru ka Čačku, u tunelu Brančić dogodila se nezgoda, a kada je kamion udario u, kako se dalje saznaje iz komentara ljudi koji su ovuda prošli, nepropisno označeno vozilo koje je bilo u kvaru i koje se tu zaustavilo.

"Na ovom mestu stvaraju se veliki zastoji. Stanje učesnika nije poznato. Prema prvim informacijama sudarili su se kamion i automobil", piše pomenuta stranica.

Autor: S.M.