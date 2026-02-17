AKTUELNO

DRAMA U ZEMUNU! Pretučen dostavljač hrane: Presrela ga osmorica maskiranih muškaraca, pa ga oborili i šutirali

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Andrija Vukelić ||

Dostavljač hrane B. J. (36) pretučen je sinoć u Zemunu.

Do napada je, prema saznanjima Telegrafa, došlo u Ulici Atansija Pulje, kada je dostavljača hrane zaustavila grupa od oko osam nepoznatih muškaraca u crnoj garderobi, maskirana i sa kapuljačama na glavama, a pretpostavlja se da su u pitanju navijači.

Jedan od napadača je dostavljaču potom oteo torbu sa hranom za dostavu, a onda ga udario pesnicom u glavu.

Kada je dostavljač hrane pao na zemlju, ostali napadači udarali su ga nogama po glavi i telu.

Povređeni dostavljač je sanitetom Hitne pomoći prevezen u KBC Zemun, gde mu je ukazana lekarska pomoći i konstatovane su mu lake telesne povrede.

Policija je izvršila uviđaj uz prisustvo dežurnog tužioca, a istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Autor: Jovana Nerić

