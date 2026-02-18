NE PRILAZITE IM! Evropol izdao hitno upozorenje: Šamanka i Zvicer su najtraženiji begunci, evo šta im je zajedničko!

Evropol je ažurirao listu najtraženijih begunaca, a na njoj su se, jedno pored drugog, našli Mariana Mijailović, poznata kao "lažna šamanka", i Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana.

Oboje se smatraju izuzetno opasnim, a poternice je raspisala Austrija.

„Sve begunce prikazane na ovoj stranici treba smatrati opasnim! Ne prilazite im! Umesto toga, prijavite sve informacije bilo kojoj policijskoj stanici“, navodi se u dramatičnom opisu Evropola.

Ko je "šamanka" Amela?

Mariana Mijailović (45), koja koristi pseudonim Amela, tražena je zbog milionskih prevara. Ona se sumnjiči da je žrtvama, prvenstveno ženama, nudila bizarne „rituale čišćenja“ od kletvi i smrti, izvlačeći im ogromne sume novca, zlato i dragocenosti. Operisala je u Austriji, Švajcarskoj i Nemačkoj.

Prilikom pretresa njene imovine u Modlingu, policija je ostala u šoku: u sefu je pronađeno preko 4 miliona evra u gotovini i 2,5 miliona švajcarskih franaka. Interesantno je da su zlatni i srebrni novčići bili sakriveni u plastičnim kesama unutar zazidanog bazena, dok je u garaži krila 14 luksuznih automobila, uključujući Aston Martin i zlatni Mercedes.

Zvicer: "Opasan i naoružan"

Radoje Zvicer (43), vođa kavačkog klana, na listi je zbog trgovine narkoticima i uvoza 83 kilograma kokaina u Austriju. Opisan je kao mišićav muškarac sa plavim očima i ožiljcima od ustrelnih rana na gornjem delu tela. Za njim tragaju četiri države, uključujući Srbiju, gde se tereti za čak 11 ubistava.

Zanimljivo je da su oboje rođeni na gotovo isti dan – šamanka 21, a Zvicer 20. decembra. Austrijska policija za informacije o Mariani nudi nagradu od 5.000 evra, dok se za Zvicerom traga kao za jednim od najmoćnijih narko-bosova današnjice.

Autor: Dalibor Stankov