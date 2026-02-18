UŽAS U RAKOVICI: Mladić (34) podlegao povredama, policija u stanu zatekla JEZIV PRIZOR!

Tridesetčetvorogodišnji S.T. preminuo je rano jutros u Urgentnom centru u Beogradu nakon što je transportovan iz beogradskog naselja Rakovica sa teškim povredama glave.

Uprkos naporima lekara, mladić je podlegao povredama ubrzo nakon prijema.

Prema nezvaničnim informacijama, policija je odmah po prijavi izašla na teren i izvršila uviđaj u stanu u kojem je S.T. pronađen. Tom prilikom, inspektori su pronašli vatreno oružje - pištolj, koji je odmah poslat na veštačenje.

Policija trenutno ispituje sve okolnosti ovog događaja kako bi se utvrdilo da li je reč o samoubistvu, nesrećnom slučaju pri rukovanju oružjem ili je u pitanju nasilna smrt uzrokovana faktorom trećeg lica.

"Telo je preneto na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, a biće urađena i analiza "parafinske rukavice" kako bi se utvrdilo da li na rukama preminulog ima tragova barutnih čestica", navodi izvor blizak istrazi.

Odranije poznat policiji

Kako saznajemo, preminuli S.T. ima dosije i ranije je osuđivan.

