UDARNO: Osumnjičeni za ubistvo MMA borca ostaje iza rešetaka

Marku Daničiću koji je uhapšen 16. februara u Grockoj nakon dve godine bekstva određen je pritvor do 30 dana.

Kako saznaje Informer, pritvor mu je određen kako ne bi pobegao, u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, a kako se tereti za delo za koje je zaprećena kazna više od 10 godina zatvora, smatra se da su način izvršenja i težina posledica dela doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti vođenje postupka.

Podsetimo, Marko Daničić se tereti da je u noći između 24. i 25. februara zajedno sa Vasilijem Gačevićem ubio MMA borca Stefana Savića.

Nakon dve godine bekstva, Gačević je uhapšen u Barseloni i čeka se njegovo izručenje Srbiji, a Daničić u porodičnom domu.

Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rešenja.

Autor: Marija Radić