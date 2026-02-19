UŽAS U BEOGRADU: Desetorica palicama lomila kosti mladiću! Usledio ŠOK kad je policija otvorila gepek

Beogradska policija, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom, zadala je značajan udarac u istrazi brutalnog prebijanja koje se dogodilo pre nekoliko dana na opštini Savski venac.

Zbog sumnje da je bio jedan od glavnih aktera napada na devetnaestogodišnjeg L.L., slobode je lišen M.Ć. (31), dok se za ostalim učesnicima intenzivno traga.

Sve je počelo 16. februara, oko 21 sat, na uglu ulica Humske i Dinarske. Prema saznanjima iz istrage, mladić L.L. (19) presretnut je u trenutku kada se nije nadao opasnosti. Prvi udarac zadali su mu M.Ć. i još jedna, za sada neidentifikovana osoba, koristeći palice.

Međutim, ono što je usledilo podseća na najbrutalnije scene iz filmova. U trenutku dok su dvojica napadača tukla mladića, iz parkiranih automobila izletelo je još deset osoba koje su se odmah priključile prebijanju.

"Nisu imali milosti. Žrtva je zadobila višestruke prelome kostiju, udarali su ga palicama po glavi i celom telu dok nije ostao u lokvi krvi," navodi izvor blizak istrazi.

Munjevita akcija policije na Savskom vencu

Nakon što su naneli teške telesne povrede tinejdžeru, napadači su se razbežali u različitim pravcima. Ipak, operativni rad policije dao je rezultate u rekordnom roku. Na osnovu opisa i prikupljenih dokaza, identifikovan je automobil u kojem se nalazio M.Ć. sa još dvojicom mladića.

Prilikom pretresa vozila na Savskom vencu, policijski službenici su ostali zatečeni onim što su zatekli. Unutrašnjost automobila jasno je ukazivala na to da je grupa bila opremljena za ozbiljne sukobe:

Fantomke za prikrivanje lica;

Rukavice kako ne bi ostavljali otiske;

Metalne šipke i palice koje su, sumnja se, korišćene u napadu.

Sudbina napadača i dalja istraga

Osumnjičenom M.Ć. je, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, određeno zadržavanje do 48 sati. On će, uz krivičnu prijavu za nanošenje teških telesnih povreda, biti izveden pred tužioca na saslušanje.

Glavni zadatak istrage trenutno je identifikacija preostalih deset učesnika. Veruje se da je deo grupe već lociran zahvaljujući snimcima sa nadzornih kamera u okolini Humske ulice. Stanje povređenog L.L. se prati, a lekari su potvrdili da su povrede kostiju glave i ekstremiteta veoma ozbiljne, ali da je mladić trenutno van životne opasnosti.

