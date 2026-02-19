DOZIVALA U POMOĆ, ALI NIKO NIJE ČUO! Zbog rupe u crnogorskom zakonu pitanje DA LI ĆE IKO ODGOVARATI ZA SMRT DEVOJKE IZ NOVOG SADA Evo šta je poručio advokat

U maju prošle godine tokom parasejling leta u Budvi nastradala je devojka (19) iz Novog Sada.

Nepunih godinu dana kasnije tužilaštvo u Kotoru je odbacilo krivične prijave protiv osumnjičenih, pre svega protiv skipera Srbina i Turčina koji su upravljali čamcem koji je vukao njen padobrana. Advokat porodice, Mirko Bogićević, istakao je da će odbrana podneti pritužbu na ovakvu odluku.

- Tužilaštvo u Kotoru uzelo je u obzir okolnost da oblast pružanja ovih sportsko-zabavnih aktivnosti u Crnoj Gori nije regulisana bližim zakonskim propisima. To su smatrali činjenicom od odlučnog značaja za donošenje odluke da se osumnjičeni oslobode odgovornosti. Međutim, mi smatramo da to što ova oblast nije detaljno regulisana ne znači da su ta lica automatski oslobođena bilo kakve odgovornosti za svoje postupanje i radnje koje su preduzimali, kaže za RINU Bogićević.

Na snimku se videlo kako devojka panično otkopčava pojaseve i baca se u more. Međutim, činjenica je da u padobranu nije postojao panik-taster, kao i da skiperi nekoliko minuta nisu primetili da devojke nema.

- To su samo neki od naših argumenata. Pre samog kritičnog trenutka, kada je pala iz padobrana, ona je dozivala u pomoć i mahala, a oni to, po našim saznanjima, nisu primetili dva i po do tri minuta. Sama ta okolnost može upućivati na elemente krivičnog dela – nepružanje pomoći ili izlaganje opasnosti. Kao punomoćnik porodice podneo sam pritužbu na rešenje Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru i očekujemo odluku Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, ističe Bogićević.

Otkriva koji su dalji koraci, kada je u pitanju ovaj slučaj o kom priča čitav region.

- Sačekaćemo odluku Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. U zavisnosti od nje, odlučićemo da li ćemo nastaviti postupak kao privatni tužilac pred Osnovnim sudom u Kotoru ili će Osnovno državno tužilaštvo po službenoj dužnosti preuzeti krivično gonjenje, poručio je Bogićević.



Autor: Jovana Nerić