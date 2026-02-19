AKTUELNO

Hronika

DOZIVALA U POMOĆ, ALI NIKO NIJE ČUO! Zbog rupe u crnogorskom zakonu pitanje DA LI ĆE IKO ODGOVARATI ZA SMRT DEVOJKE IZ NOVOG SADA Evo šta je poručio advokat

Izvor: Pink.rs/Rina, Foto: Instagram.com/Printscreen ||

U maju prošle godine tokom parasejling leta u Budvi nastradala je devojka (19) iz Novog Sada.

Nepunih godinu dana kasnije tužilaštvo u Kotoru je odbacilo krivične prijave protiv osumnjičenih, pre svega protiv skipera Srbina i Turčina koji su upravljali čamcem koji je vukao njen padobrana. Advokat porodice, Mirko Bogićević, istakao je da će odbrana podneti pritužbu na ovakvu odluku.

Foto: Instagram.com/Printscreen

- Tužilaštvo u Kotoru uzelo je u obzir okolnost da oblast pružanja ovih sportsko-zabavnih aktivnosti u Crnoj Gori nije regulisana bližim zakonskim propisima. To su smatrali činjenicom od odlučnog značaja za donošenje odluke da se osumnjičeni oslobode odgovornosti. Međutim, mi smatramo da to što ova oblast nije detaljno regulisana ne znači da su ta lica automatski oslobođena bilo kakve odgovornosti za svoje postupanje i radnje koje su preduzimali, kaže za RINU Bogićević.

Na snimku se videlo kako devojka panično otkopčava pojaseve i baca se u more. Međutim, činjenica je da u padobranu nije postojao panik-taster, kao i da skiperi nekoliko minuta nisu primetili da devojke nema.

Foto: Instagram.com/Printscreen

- To su samo neki od naših argumenata. Pre samog kritičnog trenutka, kada je pala iz padobrana, ona je dozivala u pomoć i mahala, a oni to, po našim saznanjima, nisu primetili dva i po do tri minuta. Sama ta okolnost može upućivati na elemente krivičnog dela – nepružanje pomoći ili izlaganje opasnosti. Kao punomoćnik porodice podneo sam pritužbu na rešenje Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru i očekujemo odluku Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, ističe Bogićević.

Otkriva koji su dalji koraci, kada je u pitanju ovaj slučaj o kom priča čitav region.

- Sačekaćemo odluku Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. U zavisnosti od nje, odlučićemo da li ćemo nastaviti postupak kao privatni tužilac pred Osnovnim sudom u Kotoru ili će Osnovno državno tužilaštvo po službenoj dužnosti preuzeti krivično gonjenje, poručio je Bogićević.

Autor: Jovana Nerić

#Budva

#Nesreća

#novosađanka

#parasejling

POVEZANE VESTI

Hronika

'SPUSTITE ME, SPUSTITE ME!' Tinejdžerka (19) koja je stradala u Budvi želela da prekine let pre tragedije: Vikala na sav glas ali je niko nije čuo

Hronika

'Nije prošla obuku, niti pristala da se snima za reklamu' Rođaka stradale Tijane u Budvi kaže da vlasnik agencije ne priča istinu

Hronika

MNOGO PROPUSTA U ISTRAZI! Za smrt devojke (19) koja je poginula tokom parasejlinga u Budvi na kraju nije kriv niko?!

Hronika

'Deluje da pokušavaju da zataškaju...' Novosađanka (19) poginula na parasejlingu u Budvi, porodica 8 meseci čeka pravdu: Vikala je 'SPUSTITE ME' iz sv

Hronika

'HOĆU NAZAD, OVO JE PREVIŠE STRAŠNO' Pojavili se novi detalji o SMRTI Novosađanke tokom parasejlinga u Budvi - Snimak od 24 minuta OTKRIVA SVE

Hronika

OVO JE NOVOSAĐANKA (19), TRAGIČNO NASTRADALA U BUDVI Pala u more tokom parasejlinga, kamera zabeležila poslednje trenutke - tragedija potresla region!