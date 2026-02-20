JEZIVA NESREĆA KOD PRIJEPOLJA: Automobil potpuno smrskan, jedna osoba POGINULA

Na magistralnom putu od Prijepolja prema Velikoj Župi, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je, prema nezvaničnim informacijama, jedna osoba izgubila život.

Saobraćajna nesreća dogodila se danas oko podneva u mestu Suvodo.

Prema rečima očevidaca, auto je potpuno uništen.

Za sada nije poznato kako je došlo do saobraćajne nesreće.

- Automobil je potpuno smrskan, vatrogasci seku vozilo kako bi izvukli vozača, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Saobraćaj na ovoj deonici magistralnog puta odvija se otežano.

Autor: Iva Besarabić