JEZIVA NESREĆA KOD PRIJEPOLJA: Automobil potpuno smrskan, jedna osoba POGINULA

Na magistralnom putu od Prijepolja prema Velikoj Župi, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je, prema nezvaničnim informacijama, jedna osoba izgubila život.
Saobraćajna nesreća dogodila se danas oko podneva u mestu Suvodo.
Prema rečima očevidaca, auto je potpuno uništen.
Za sada nije poznato kako je došlo do saobraćajne nesreće.
- Automobil je potpuno smrskan, vatrogasci seku vozilo kako bi izvukli vozača, kaže za RINU jedan od očevidaca.
Saobraćaj na ovoj deonici magistralnog puta odvija se otežano.
Autor: Iva Besarabić