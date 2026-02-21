'ČULI SMO LUPNJAVU I KRIKE, BILO JE UŽASNO!' Pogledajte kako izgleda unutrašnjost stana u kom je jutros na Savskom vencu IZBIO POŽAR! (VIDEO+FOTO)

Požar koji je jutros izbio u stambenoj zgradi u Ulici Svetozara Radića na Savskom vencu je ugašen i povređenih nema, ali su neke osobe zatražile pomoć Hitne službe jer su se nagutale dima.

Ekipa portala Pink.rs otišla je na lice mesta, gde smo imali priliku da razgovaramo sa stanarkom iz zgrade koja živi pored stana gde je buknula vatra.

- Bilo je strašno čuli smo lupnjavu oko pet ujutru i krike iz susednog stana! To nas je probudilo! Dim je bio svuda oko nas! Jedva smo disali strčali smo ispred zgrade! Strašno. Sva sreća da niko nije povređen - rekla nam je sagovornica.

Naime, stan je potpuno uništen, a kako izgleda nakon gašenja požara, pogledajte ispod:

U gašenju požara, koji je izbio u potkrovlju, učestvovalo je šest vatrogasnih vozila.

Na terenu je bila prisutna i policija, kao i ekipe Hitne pomoći.

Ulica Svetozara Radića ka Karađorđevoj je zatvorena zbog intervencije vatrogasaca.

Autor: D.Bošković