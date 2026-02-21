TUKAO JE PESNICAMA U GLAVU, A ONDA JOJ PRISLONIO NOŽ POD GRLO! Uhapšen muškarac iz Surčina zbog nasilja u porodici: Pretio supruzi da će je ubiti

Slučaj brutalnog nasilja u Surčinu, koji je razotkrila hrabra žena putem Instagrama,dobio je novu dimenziju.

Kako se navodi na mrežama, M. J., osumnjičen da je mesecima mučio partnerku (18). Osumnjičeni za nasilje u porodici je od ranije poznat policiji i već je bio hapšen.

Iako je žrtva na sigurnom, a nasilnik iza rešetaka, glavno pitanje koje ovog slučaja je - šta će se desiti nakon što mu istekne pritvor?

Od šamara do ubadanja olovkom

Činjenica da je M. J. iz Surčina povratnik baca novo svetlo na propuste u sistemu. On je, prema novim detaljima, supruzi nakon verbalne svađe naneo više udaraca pesnicama i nogama po glavi i telu, a potom joj prislonio kuhinjski nož pod grlo uz pretnje da će je ubiti. Ona je ozbiljnim povredama 15/16 februar ove godine primljena u bolnicu u Zemunu.

Podsećamo, on je prethodno mesecima maltretirao osamnaestogodišnju devojku iz Novog Sada kojoj je:

Oduzimao telefon i branio kontakt sa porodicom.Zadavao povrede ubadanjem olovkom i stalnim šamarima.Zabranjivao bilo kakvo kretanje van kuće bez njegovog nadzora.

"Svi su znali, a niko nije smeo da pisne“

Nezvanično, M. J. je sejao strah u sopstvenom domu do te mere da ga se plašio i rođeni otac. Dok su komšije i okolina znali za zlostavljanje, zid ćutanja probila je tek slučajna prolaznica koja je na Instagramu objavila detalje torture.

Hoće li se nasilnik vratiti?

Iako je Treće osnovno javno tužilaštvo pokrenulo istragu i M. J. je trenutno u pritvoru, porodica i žrtve su u paničnom strahu. Iskustvo pokazuje da nasilnici-povratnici često po izlasku na slobodu traže osvetu nad onima koji su ih prijavili.

"Pitanje svih pitanja je koliko će dugo ostati iza rešetaka. Ako izađe za 30 dana, ko će garantovati bezbednost njegovoj supruzi? On je već bio hapšen i očigledno se nije opametio", navodi izvor blizak istrazi.

Pravna bitka tek počinje

M. J. se tereti za Nasilje u porodici i Ugrožavanje sigurnosti. Javnost sada očekuje da tužilaštvo i sud uzmu u obzir njegovu prošlost i brutalnost napada kako bi mu se izrekla maksimalna kazna, čime bi se sprečio tragičan ishod koji često prati ovakve slučajeve „sa istorijom“.

SOS TELEFONI ZA POMOĆ ŽRTVAMA NASILJA:

192 – Policija

0800 100 600 – Autonomni ženski centar (besplatan poziv)

116 006 – Nacionalna linija za žrtve kriminala

Autor: D.Bošković