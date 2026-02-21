AKTUELNO

Uhapšen muškarac u Vrnjačkoj Banji kod kog je pronađena automatska puška, bombe i municija

Izvor: Telegraf, Foto: RINA ||

Policija u Vrnjačkoj Banji uhapsila je P. B. (54) iz tog mesta, jer je u njegovoj kući pronašla i oduzela automatsku pušku, nekoliko ručnih bombi i više od 1.000 komada municije različitog kalibra.

U saopštenju Policijske uprave Kraljevo navodi se da se osumnjičenom na teret stavlja krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrnjačkoj Banji su pretresom kuće i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi pronašla i oduzela automatsku pušku sa 10 pripadajućih okvira, osam ručnih bombi i više od 1.000 komada municije različitog kalibra.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/

