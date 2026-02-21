AKTUELNO

DRAMA NA ZVEZDARI: Izvadio kuhinjski nož na policiju, pa počeo da beži

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs ||

U ulici Koste Hakmana na Zvezdari, u četvrtak uveče policijski službenici su proverili dva lica,a tokom akcije je jedan od njih izvadio kuhinjski nož i krenuo prema policijskim službenicima

Napadač je nakon tega počeo da beži i tom prilikom od bacio kesice sa sadržajem za koji se sumnja da je marihuana.

Radom policije na terenu identifikovano je lice, a utvrđeno je da je u pitanju V.I. (19), kome je određeno zadržavanje do 48 sati.

Protiv lica će biti podignuta prijava za napad na službeno lice i neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga.

Istragu vodi Prvo Osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

