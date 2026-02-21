AKTUELNO

Zakucao se u mercedes i povredio četvoro ljudi: Težak udes kod Čačka

Izvor: Telegraf, Foto: RINA ||

Tokom popodnevnih sati u čačanskom naselju Trbušani dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su povređene četiri osobe, među kojima je dvoje dece. Svi povređeni su vozilom Hitne pomoći prevezeni u Opštu bolnicu u Čačku radi daljih pregleda i zbrinjavanja.

Prema prvim informacijama sa terena, u sudaru su učestvovala dva putnička vozila, marke BMW i mercedes.

"BMW je drugi automobil sustigao velikom brzinom, a zatim se začuo se jak i udarac. Prednji deo BMW-a je potpuno smrskan, a zadnji kraj Mercedesa uništen", naveo je za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a saobraćaj na tom delu puta bio je privremeno obustavljen dok su trajale istražne radnje.

Nadležni apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise, kako bi se izbegle ovakve situacije u kojima, nažalost, stradaju i najmlađi učesnici u saobraćaju.

Autor: S.M.

#Mercedes

#Nesreća

#povređeno

#udes

#Čačak

