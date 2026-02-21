AKTUELNO

DRAMA NA ČUKARIČKOJ PADINI: Buknuo veliki požar, vatrogasci u borbi sa vatrenom stihijom – GUST DIM prekrio ovaj deo Beograda!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

U beogradskom naselju Čukarička padina, u Radničkoj ulici, danas je izbio požar velikih razmera. Na terenu se nalazi veliki broj vatrogasnih ekipa koje pokušavaju da obuzdaju vatru.

Vatra kulja, dim se vidi iz celog grada

Stanovnici ovog dela grada, ali i građani iz udaljenijih naselja, javljaju da se gust, crni dim vidi sa svih strana. Snimci sa društvenih mreža pokazuju da vatra kulja visoko u vazduh, što ukazuje na to da je požar zahvatio veliku površinu.

Vatrogasci na terenu

Vatrogasne ekipe su brzo stigle na lice mesta i trenutno rade na lokalizaciji požara kako bi sprečili njegovo dalje širenje na okolne objekte.

Za sada nema informacija o povređenima niti o tome šta je tačno uzrokovalo požar.

Građanima se savetuje da izbegavaju ovaj deo Radničke ulice kako bi vatrogasna vozila imala neometan prolaz.

Autor: Dalibor Stankov

