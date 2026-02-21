OBIJENE PROSTORIJE ŽRK CRVENA ZVEZDA: Pokradeni bubnjevi i rekviziti namenjeni najmlađim navijačima

Ženski rukometni klub Crvena zvezda suočio se sa neprijatnim incidentom nakon što su nepoznati počinioci obili prostorije kluba i otuđili opremu namenjenu navijanju.

Iz kluba su se oglasili zvaničnim saopštenjem, vidno razočarani ovim nesportskim činom.

Krađa rekvizita namenjenih deci

Kako se navodi, klub je nedavno kupio bubnjeve, megafon, šalove i barjake kako bi deca iz podmlatka i njihovi roditelji mogli da stvore lepšu atmosferu na utakmicama, s obzirom na to da organizovane navijačke grupe retko prate ženski rukomet.

„Pre nekoliko dana konstatovano je da su prostorije obijene i da nedostaju bubnjevi. Kakva god da je bila pobuda počinilaca, smatramo da ovakav čin nije u duhu sporta i vrednosti koje želimo da prenesemo mladima“, poručuju iz ŽRK Crvena zvezda.

Kome smetaju navijači na ženskom rukometu?

U klubu ističu da im nije jasna motivacija za ovakvu krađu, s obzirom na to da su rekviziti imali isključivo sportsku i edukativnu svrhu – da nauče najmlađe zajedništvu i fer-pleju.

„Nije nam jasno kome bi ovakvi rekviziti mogli da smetaju niti iz kog razloga bi neko imao potrebu da ih prisvoji. Sport mora ostati prostor poštovanja i podrške, posebno kada je reč o najmlađima“, zaključuje se u saopštenju.

Uprava kluba je ogorčena jer je ovim potezom direktno uskraćena radost deci koja su želela da na organizovan način bodre svoje rukometašice.

Autor: Dalibor Stankov