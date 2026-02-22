HOROR NA VOŽDOVCU: Požar u ulici Vladimira Tomanovića, poginuo muškarac (55)

U požaru u Ulici Vladimira Tomanovića, koji je prijavljen pola sata nakon ponoći, poginuo je muškarac (55), saopšteno je danas za Tanjug iz službe Hitne pomoći.

Kako je saopšteno, ekipa Hitne pomoći je po dolasku na licu mesta mogla samo da konstatuje smrt muškarca.

Tokom protekle noći u Beogradu se dogodio još jedan požar, koji je prijavljen u 19.15 sati u Radničkoj ulici, u kome nije bilo povređenih.

U dve saobraćajne nezgode tokom noći lakše su povređene tri osobe, od kojih su dve prevezene u Urgentni centar, a jedna u KBC Zemun.

Hitna pomoć imala je tokom noći 92 intervencije, od kojih je 18 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici i osobe koje su se žalile na bol u grudima, a na javnom mestu najviše intervencija je bilo zbog alkoholisanih osoba, kao i zbog tuča.

Autor: D.Bošković