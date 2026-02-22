Žena u izgubila svest u kolima, pa umrla u ambulanti: Šokantno je zbog čega, horor u Hrvatskoj

U ranim jutarnjim satima u Glini je preminula 45-godišnja žena pod neobičnim okolnostima, koje je policija okarakterisala kao nesrećan slučaj sa smrtnim ishodom.

Tokom vožnje, 45-godišnjakinja je kao putnica u automobilu izgubila svest, nakon čega je prevezena u ambulantu u Glini, gde je preminula, prenosi Dnevnik.hr.

Pregledom lekara na licu mesta na telu nisu uočene vidljive spoljašnje povrede, dok su u usnoj duplji preminule pronađeni delovi hrane, saopštila je policija.

Telo preminule prevezeno je u Opštu bolnicu u Sisku, gde će biti obavljena obdukcija, a zatim sledi posebno izveštavanje nadležnom državnom tužilaštvu.

Autor: D.Bošković