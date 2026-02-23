AKTUELNO

RAZBOJNIŠTVO U ČAČKU: Upali u kuću i pretukli mladića, policija zatekla stravičnu scenu

Policija u Čačku uhapsila je M. Đ. (37) iz ovog grada zbog sumnje da je, zajedno sa još jednom osobom za kojom se traga, izvršio razbojništvo u jednoj porodičnoj kući.

"Dvojica osumnjičenih su 21. februara provalila u kuću u kojoj su zatekli dvadesetdvogodišnjeg muškarca. Sumnja se da su mu zadali više udaraca, a potom iz kuće uzeli novac i pobegli sa lica mesta. Policija je ubrzo nakon prijave događaja, nedaleko od kuće u kojoj se incident dogodio, zaustavila vozilo kojim je upravljao M. Đ. U automobilu je pronađena lovačka puška kratež i devet komada municije, za koje, kako se sumnja, nije imao odgovarajuću dozvolu" potvrđeno je za RINU u čačanskoj policiji.

Osumnjičeni se tereti za krivična dela razbojništvo, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i ugrožavanje sigurnosti.

Po nalogu nadležnog tužilaštva u Čačku određeno mu je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu. Policija nastavlja intenzivnu potragu za drugom osobom koja se dovodi u vezu sa ovim slučajem.

Autor: Iva Besarabić

