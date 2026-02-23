STAFORD SE OTRGAO, PA SKOČIO NA HAUBU AUTOMOBILA, IZUJEDAO ŽENU I NAPAO MLADIĆA! Očevici opisali užasne scene u Nišu: U strahu smo, bilo je zastrašujuće

Prava drama odigrala se juče u niškom naselju Čalije, kada je staford koji je izašao iz dvorišta jedne privatne kuće napao ženu (56) i njenog maltezera, a zatim i mladića (23) koji je prišao da ih odbrani.

Napadnuta žena je zbog šoka završila u Urgentnom centru niškog Kliničkog centra, a mladić je zbrinut zbog ujeda i povrede podlaktice i šake.

Prema rečima stanovnika ovog dela grada, mladić je postupio herojski, dok su najbliže komšije napadnute žene posmatrale šta se dešava, bez da priđu i pomognu ženi koja je vrištala i dozivala pomoć.

Jedna od komšinica rekla je da, nažalost, ona nije mogla da pomogne jer je stara i teško se kreće, ali da je bilo onih koji su samo nemo posmatrali borbu mladića sa stafordom.

- Ja sam se slučajno zatekla na terasi jer sam širila veš kada sam začula zapomaganje komšinice ispred zgrade. Pogledala sam i videla da ogroman pas reži i kidiše na nju i njenog maltezera. Mladić koji je bio pored svojih kola odmah je pritrčao i počeo da viče na velikog psa, vikao je: ''Beži, beži“, ali se taj pas okrenuo i skočio na njega, stavio je prednje šape na njegove grudi. Dečko ga je odgurnuo, ali je ovaj ponovo skočio i tako nekoliko puta. Pas je skakao, kidisao i režao, a taj hrabi mladić ga je gurao. Sve se to dešavalo pored njegovog automobila. Za sve to vreme žena je vrištala i dozivala pomoć, ali niko od komšija nije pritrčao da pomogne mladiću - kazala je komšinica.

Prema njenim rečima, u jednom trenutku staford je krenuo ka maltezeru i ščepao ga za zadnju nogu, ali je mladić pritrčao, zgrabio maltezera i popeo ga na krov svog automobila.

- Staford je tada skočio na haubu i pokušao da se popne na krov automobila. Srećom, automobil je bio mokar pa se klizao po šoferšajbni i automobilu, padao je sa njega i nije mogao da se popne na krov. Lajao je i režao, a mladić je sve vreme pokušavao da ga otera, ali nije imao ništa u rukama, ni neki prut, ni kamen - rekla je Nišlijka.

Agoniju je prekinuo suprug napadnute žene pošto je, u nekom trenutku čuo vrištanje i zapomaganje svoje supruge i istrčao iz zgrade noseći u rukama neki alat. Krenuo je da udara staforda, te se pas udaljio.

- Zaista smo svi potreseni onim što se dogodilo. Ne znam šta bi bilo sa ženom da onaj dečko nije bio hrabar i nije prišao da joj pomogne. Zaista mu svaka čast. Sada se svi pitamo šta će biti sa tim stafordom. Plašimo se da bi mogao da ponovo izađe iz dvorišta i ponovo nekoga napadne. Ne znam ni zašto ljudi čuvaju tako opasne pse i ako ih čuvaju zašto ih ne čuvaju po propisima, sa korpom i u boksu. Koliko je strašno bilo to što se dešavalo vidi se i po kolima tog mladića. Sva su izgrebana i blatnjava - kazala je vidno uznemirena starica.

Policijska uprava u Nišu ranije je danas saopštila da će po nalogu Osnvnog javnog tužilaštva protiv M.Ž. (33), vlasnice staforda, biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršila krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Krivična prijava biće podneta u redovnom postupku.

Autor: Iva Besarabić