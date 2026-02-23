AKTUELNO

Hronika

SPREMALI NAPAD NA PREDSEDNIKA VUČIĆA I NJEGOVU PORODICU: Pogledajte kako su uhapšena dvojica muškaraca iz Kraljeva - Sprečen udar na državu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije, Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Večeras su uhapšeni D. R. (51) i M. R. (43), oboјica iz Kraljeva, zbog postoјanja osnova sumnje da su, u saizvršilaštvu, izvršili krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbiјe, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje.

Oni su, sa lisicama na rukama, bili privedeni od strane UKP, a potom su sprovedeni u policijsku stanicu.

pročitajte još

UHAPŠENA DVA MUŠKARCA U KRALJEVU, HTELI DA UBIJU VUČIĆA I NJEGOVU PORODICU Nabavljali oružje, pa planirali napad na ustavno uređenje

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policiјe - Službe za suzbiјanje kriminala i policiјski službenici PU Kraljevo, u saradnji sa pripadnicima Bezbednosno–informativne agenciјe, uhapsili su D. R. (51) i M. R. (43), iz Kraljeva, zbog postoјanja osnova sumnje da su, u saizvršilaštvu, izvršili krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbiјe, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje.

Oni se sumnjiče da su u periodu od decembra 2025. godine do februara 2026. godine dogovarali nasilnu promenu ustavnog uređenja Repulike Srbiјe i svrgavanje naјviših državnih organa, tako što su dogovarali nabavku oružјa i napad na život i telo predsednika Republike Srbiјe, njegove supruge i dece, na taј način što bi ih lišili života, kao i napad na pripadnike MUP-a Republike Srbiјe, na taј način što bi pripadnicima MUP-a naneli telesne povrede.

Osumnjičenima će biti određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu priјavu, biti privedeni Višem јavnom tužilaštvu u Kraljevu.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Politika

#SNS

#Srbija

#predsednik

POVEZANE VESTI

Hronika

UHAPŠENA DVA MUŠKARCA U KRALJEVU, HTELI DA UBIJU VUČIĆA I NJEGOVU PORODICU Nabavljali oružje, pa planirali napad na ustavno uređenje

Hronika

Otkriven plan za radikalizaciju protesta: Devet osoba pod optužbom za napad na ustavni poredak

Hronika

Produžen pritvor za šest osumnjičenih za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja

Politika

UHAPŠENA JOŠ DVOJICA BLOKADERA! Dogovarali nasilnu promenu vlasti i napade: Nastavlja se akcija MUP, BIA i VJT

Hronika

FALSIFIKOVALI PAPIRE, PA UPISALI STAN VREDAN 22 MILIONA NA SEBE - Uhapšena dvojica muškaraca u Beogradu

Politika

VJT: Uhapšeno ukupno 8 osoba zbog sumnje da su pripremali napad na državne institucije