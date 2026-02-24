AKTUELNO

'ON SE GRLI SA ŽENOM, A MOJ SIN JE U GROBU' Bogdan nasred ulice na Zvezdari izbo Uroša, pa otrčao kod supruge: Ljubavi probudi se..

Beogradski automehaničar i taksista Bogdan Tasković (38) ubio je Uroša Petrovića (44) pre tačno godinu dana na Zvezdari.

Bogdan je nožem izbo Uroša, koji je posle dva koraka pao na asfalt i ubrzo podlegao povredama. Stanari okolinih zgrada kažu da je ovom gnusnom činu prethodila svađa u saobraćaju, jer je Tasković kolima pri velikoj brzini uleteo u ulicu i umalo udario pešaka Petrovića. Sumnja se da se Tasković tog dana kretao vozilom marke "sitroen" iz pravca ulice Gospodara Vučića, dok se oštećeni Uroš Petrović peške kretao ulicom Olge Jovanović u smeru ka obližnjoj okretnici autobusa.

Svađa u saobraćaju

Da bi izbegao kontakt sa vozilom Taskovića, Petrović se pomerio u stranu i gledajući u pravcu vozila izrazio negodovanje psovkom, nakon čega je okrivljeni zaustavio vozilo, vratio se vozilom unazad, a oštećeni videvši to prišao vozačevim vratima gde su ušli u kraću verbalnu raspravu oko kretanja okrivljenog u saobraćaju.

Dok je Uroš stajao pored vozačevih vrata, Bogdan Tasković je, kako se sumnja, sa mesta vozača nožem koji je držao u desnoj ruci sa oštricom okrenutom suprotno od podlaktice, ubo oštećenog u predelu grudi, nanevši mu tešku telesnu povredu opasnu po život. Potom je dao gas i velikom brzinom se udaljio sa lica mesta, dok je oštećeni teturajući napravio nekoliko koraka i pao na ulicu. Smrt Petrovića je nastupila u kratkom periodu od nekoliko sekundi od trenutka nanošenja povrede.

Pripremno ročište na suđenju Taskoviću održano je u oktobru prošle godine u Višem sudu u Beogradu, gde je optuženi izjavio saučešće porodici ubijenog rekavši da se kaje.

"Ona ima koga da zagrli..."

Od porodice ubijenog u sudnici su bile majka i supruga. Po izlasku iz sudnice tiho su plakale i brišući suze su rekle da nisu videle iskreno kajanje kod ubice, već naprotiv da je imao osmeh na licu.

- Ne kaje se i to je najžalosnije, evo grli se sa ženom a moj sin je u grobu i njegova deca rastu bez oca - rekla je majka ubijenog Uroša.

Njegova supruga je stajala uz svoju sestru koja je takođe plakala.

Strašno im je zasmetalo što je Bogdanu u zagrljaj po izlasku iz sudnice pritrčala supruga koja je u ženskom društvu čekala u hodniku na klupi da se završi pripremno ročište.

- Ona ima koga da zagrli i strašno je što je to dopušteno ovde na holu, dok mi oštećeni patimo za Urošem. Kajanja kod njih nema, to je očigledno - rekla je tada svastika žrtve sukoba kod Cvetkove pijace u februaru prošle godine.

Ljubavi probudi se ubio sam čoveka!

Bogdanova supruga Milica ispričala je prošle godine da je nakon što je počinio ubistvo, njen suprug došao kući. - Spavala sam kada je došao kući. Rekao mi je: "Ljubavi probudi se ubio sam čoveka! Doći će policija!" Plakao je na sav glas. Delovao je potpuno izgubljeno, uopšte nisam mogla da razumem šta mi govori. I kako je uopšte moguće da je tako nešto uradio. Budio je i ljubio našu ćerkicu ... - rekla je Milica tada.

