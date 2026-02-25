Krvava drama u kafiću u Vranjskoj Banji: Dvojica mladića izbodena nožem

U jednom kafiću u Vranjskoj Banji četiri muškarca su nožem povredila 31-godišnjaka i 23-godišnjaka.
Kako Tanjug saznaje, policija je identifikovala osumnjičene za narušavanje javnog reda i mira 23. februara oko ponoći, a rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja je u toku.
Policiji je te noći iz Hitne pomoći prijavljeno da se na šetalištu u tom mestu nalazi lice sa ubodnom ranom, nakon čega su izašli na lice mesta i obavili uviđaj.
Povređeni su zbrinuti u bolnicu, dok su pripadnici policije obavili razgovor sa očevicima događaja i osobljem kafića.
Istragu u ovom slučaju vodi Osnovno javno tužilaštvo u Vranju.
Autor: Marija Radić