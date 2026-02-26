AKTUELNO

TRAGEDIJA! Telo Dragana Čavića pronađeno u Savi! Oglasila se supruga Suzana: Moj život, moje sve, nema ga više (FOTO)

Dragan Čavić (58) iz Zemuna koji je nestao 2. decembra prošle godine pod nizom nerazjašnjenih okolnosti, pronađen je, ali nažalost mrtav, oglasila se njegova supruga.

Dragan, za kojim se tragalo skoro tri meseca, pronađen je juče u Savi. Vest o tome da je potraga tragično okončana, prva je potvrdila na društvenim mrežama njegova žena, da bi se onda oglasili i prijatelji.

- Moj suprug Dragan Čavić, moj život, moje sve, pronađen je u Savi posle tri meseca potrage - oglasila se njegova žena Suzana Čavić na svom Fejsbuk profilu.

Supruga nestalog muškarca je ispričala da je Dragan poslednji put viđen u Zemunu, u Prvomajskoj ulicu u 6.20 dok je na klupici čekao prevoz za posao 2. decembra prošle godine.

