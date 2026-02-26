Drama u Sremčici, obustavljen saobraćaj: Motorciklista (25) udario u fijat, prevezen u Urgentni centar

U beogradskom naselju Sremčica, oko 14.20 časova je došlo do saobraćajne nezgode kada se motociklista (25) sudario sa putničkim automobilom marke Fiat Grande Punto u Beogradskoj ulici.

Prema prvim informacijama, mladić koji je upravljao motorom zadobio je povrede i kolima Hitne pomoći prevezen je u Urgentni centar Beograd. Za sada nije poznat stepen njegovih povreda.

Od siline udara oba vozila su oštećena. Automobil je ostao zaustavljen nasred kolovoza, dok je motocikl oboren na bok nekoliko metara dalje.

Saobraćaj u Beogradskoj ulici bio je otežan tokom uviđaja, a okolnosti pod kojima je došlo do sudara biće utvrđene istragom.

Zasad se ne zna kako je došo do nesreće, u toku je uviđaj na licu mesta.

Autor: S.M.