UHAPŠENI BEOGRADSKI PIROMANI! POGLEDAJTE AKCIJU POLICIJE: Sumnja se da su dvojica palila firme u Surčinu i na Voždovcu, imali i POMAGAČA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/MUP Srbije ||

Policija u Beogradu uhapsila S. M. i D. M. zbog izazivanja opšte opasnosti, nakon požara u firmama u Surčinu i Voždovcu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije u sedištu Ministarstva, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su S. M. (28), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti, kao i D. M. (25), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Sumnja se da su S. M. i još jedna osoba, koja je ranije uhapšena, namerno izazvali požar, 2. februara, u prostorijama dve firme u Surčinu i Voždovcu, dok im je u tome, kako se sumnja, pomogao D. M.

Policija će protiv osobe koja je ranije uhapšena podneti i krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Osumnjičenima S. M. i D. M. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Autor: A.A.

#Osumnjičeni

#Surčin

#Voždovac

#požari

