Saobraćajka na obilaznici kod Surčina: Muškarac prevezen u Urgentni

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs ||

Muškarac star 40 godina lakše je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila na obilaznici oko Beograda kod Surčina, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Udes se dogodio u 2.10 časova, a povređeni muškarac prevezen je u Urgentni centar.

U 19.33 sati u Vodovodskoj ulici na Čukarici izbio je požar, ali u njemu nijedna osoba nije povređena.

Ekipe Hitne pomoći obavile su u noćnoj smeni 70 intervencija, a od toga je devet bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se uglavnom javljali hronični bolesnici, najviše pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom.

