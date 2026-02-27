OVO SU SUPRUŽNICI IZ KRALJEVA GDE SE DOGODIO PORODIČNI ZLOČIN! Toni samostrelom usmrtio Jelenu, dok je majka bežala od pomahnitalog sina (FOTO)

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, preživela majka hitno prebačena u bolnicu, dok je motiv zločina još nepoznat

U mestu Jarčujak kod Kraljeva dogodila se stravična porodična tragedija. Toni R. (56), u svojoj porodičnoj kući, samostrelom je najpre usmrtio suprugu Jelenu R. (50), potom povredio svoju majku Grozdanu R. (79), a zatim izvršio samoubistvo hicem iz lovačke puške.

Pretpostavlja se da je Jelena R. podlegla povredama na licu mesta, dok je starija žena uspela da pobegne iz kuće. Kako nezvanično saznajemo, ona je prebačena i zbrinuta u Opštu bolnicu "Studenica" u Kraljevu.

Shvativši, verovatno, šta je učinio, Toni R. je hicem iz lovačke puške sebi oduzeo život.

Prema nezvaničnim informacijama, svemu je prethodila žustra svađa.

Pripadnici Policijske uprave u Kraljevu i nadležnih organa obavili su uviđaj na licu mesta, gde se tragedija dogodila. Više detalja i okolnosti pod kojima je došlo do ubistva i samoubistva biće poznato po završetku istrage koja je u toku.

Autor: D.Bošković