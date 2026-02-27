AKTUELNO

Hronika

OVO SU SUPRUŽNICI IZ KRALJEVA GDE SE DOGODIO PORODIČNI ZLOČIN! Toni samostrelom usmrtio Jelenu, dok je majka bežala od pomahnitalog sina (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: drustvene mreže ||

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, preživela majka hitno prebačena u bolnicu, dok je motiv zločina još nepoznat

U mestu Jarčujak kod Kraljeva dogodila se stravična porodična tragedija. Toni R. (56), u svojoj porodičnoj kući, samostrelom je najpre usmrtio suprugu Jelenu R. (50), potom povredio svoju majku Grozdanu R. (79), a zatim izvršio samoubistvo hicem iz lovačke puške.

Pretpostavlja se da je Jelena R. podlegla povredama na licu mesta, dok je starija žena uspela da pobegne iz kuće. Kako nezvanično saznajemo, ona je prebačena i zbrinuta u Opštu bolnicu "Studenica" u Kraljevu.

Shvativši, verovatno, šta je učinio, Toni R. je hicem iz lovačke puške sebi oduzeo život.

Prema nezvaničnim informacijama, svemu je prethodila žustra svađa.

Pripadnici Policijske uprave u Kraljevu i nadležnih organa obavili su uviđaj na licu mesta, gde se tragedija dogodila. Više detalja i okolnosti pod kojima je došlo do ubistva i samoubistva biće poznato po završetku istrage koja je u toku.

Autor: D.Bošković

#Jelena

#Kraljevo

#Majka

#pomahnitali sin

#supruznici

#zlocin

POVEZANE VESTI

Hronika

DETALJI PORODIČNOG ZLOČINA KOD KRALJEVA! Sebi presudio hicem iz lovačke puške, a prethodno samostrelom usmrtio ženu i pokušao da ubije majku

Hronika

Užas u Brestovcu: Telo mladića pronađeno u porodičnoj kuči!

Region

MLADIĆ POKUŠAO DA IŠČUPA DRVO TRAKTOROM, PA SE PREVRNUO: Poginuo na licu mesta!

Svet

Pucnjava u školi u Finskoj: Ima ranjenih

Hronika

SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA DUŠANOVCU: Pešak hitno hospitalizovan!

Hronika

AUTOMOBIL UDARIO DEVOJČICU NA DORĆOLU: Odmah prebačena u Tiršovu, policija na mestu nesreće!