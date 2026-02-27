AKTUELNO

DVOJICA POVREĐENIH NA REANIMACIJI! Detalji teške saobraćajke na Zrenjaninskom putu: Zadobili višestruke povrede, prizor s mesta nesreće je JEZIV (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs ||

Na putu Novi Sad-Zrenjanin došlo je do teške saobraćajne nezgode, u kojoj su povređena dva muškarca. Hitna pomoć brzo je reagovala.

Na putu Novi Sad-Zrenjanin kod Kaća, danas nešto posle 16:35, došlo je do jezive saobraćajne nezgode, u kojoj su teško povređenadva muškarca.

Prema rečima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihove dve lekarske ekipe izašle su na lice mesta na poziv policije po prvom prioritetu u 16:41 na Zrenjaninski put na oko 3 kilometra od Kaća, piše Republika.

Oni su prevezli dva povređena muškarca stara 32 godine, koji su sa višestrukim povredama prevezeni na odeljenje reanimacije UC KCV na dalje lečenje. Za sada nije poznato stanje dve osobe koje je u UC KCV prevezla hitna pomoć iz Žablja.

Odmah nakon nesreće na teren je izašlo više vozila hitne pomoći, vatrogasci i policija. Tokom intervencije, saobraćaj je bio obustavljen.

Autor: A.A.

#Saobraćajna nesreća

#Zrenjaninski put

