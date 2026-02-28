AKTUELNO

Udes u Rakovici: Jedna osoba povređena

Izvor: Tanjug, Foto: Pink.rs ||

Jedna osoba lakše je povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Rakovici, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.


Udes se dogodio u ulici Pilota Mihaila Petrovića u Rakovici u 20.26 časova, a povređena osoba prevezena je u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći u noćnoj smeni su obavile ukupno 115 intervencija, a od toga je 18 intervencija bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hroničari.

Autor: S.M.

