DVE SAOBRAĆAJKE U BEOGRADU: Nema teže povređenih

Noć u Beogradu protekla je relativno mirno, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Dogodile su se dve saobraćajne nezgode, u kojima su lakše povređene dve osobe, od kojih je jedna preventivno prevezena u Urgentni centar, a druga je medicinski sanirana na licu mesta.

Bilo je ukupno 110 intervencija, od toga 18 na javnim mestima, kao i nekoliko poziva zbog osoba u alkoholisanom stanju, koje su odvezene na odeljenje toksikologije VMA.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, astmatičari i kardiološki i psihijatrijski pacijenti.

Autor: S.M.