AKTUELNO

Hronika

Muškarac (39) na Zvezdari izboden izleteo na ulicu, NALETEO NA PROLAZNIKA koji mu je spasao život!

Izvor: Tanjug, Foto: Pink.rs ||

Muškarac (39) uboden je rano jutros nožem na okretnici tramvaja u Ustaničkoj ulici na Zvezdari i sa teškim povredama prevezen je u Urgentni centar, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Kako navode, muškarac koji je zadobio jednu ubodnu ranu nožem zaustavio je prolaznika na ulici, koji je pozvao Hitnu pomoć i policiju.

U četiri udesa povređeno pet osoba

U toku protekle noći u Beogradu su se dogodile četiri saobraćajne nezgode, u kojima je pet osoba lakše povređeno, a svi su odbili transport do dežurnih zdravstvenih ustanova i bili su zbrinuti na licu mesta.

Hitna pomoć je imala tokom noći ukupno 125 intervencija, od čega je 13 bilo na javnom mestu, u najvećem broju slučajeva zbog alkoholisanih osoba i padova.

Autor: D.Bošković

#Nož

#Ulica

#Zvezdara

#prolaznik

#ubadanje

POVEZANE VESTI

Hronika

KRVAVA NOĆ U BEOGRADU: Na splavu kod Nebojšine kule izboden mladić

Hronika

MUŠKARAC UBODEN NOŽEM NA ALTINI Krvavi napad tokom noći u Beogradu: Hitno prevezen u KBC Bežanijska kosa

Beograd

HITNA POMOĆ: Muškarac pao s drveta u Rakovici, s teškim povredama prevezen na reanimaciju, burna noć, četiri saobraćajne nezgode

Hronika

UŽAS U BEOGRADU! Tinejdžer (19) upucan na Labudovom Brdu! Sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar, lekari mu se bore za život

Beograd

Burna noć u Beogradu: Muškarac upucan u nogu na Vračaru, drugi muškarac uboden nožem u Kovilovu

Hronika

BRUTALNA TUČA NA ZVEZDARI: Muškarac (28) TEŠKO POVREĐEN, hitno prebačen u Urgentni