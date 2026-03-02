Muškarac (39) na Zvezdari izboden izleteo na ulicu, NALETEO NA PROLAZNIKA koji mu je spasao život!

Muškarac (39) uboden je rano jutros nožem na okretnici tramvaja u Ustaničkoj ulici na Zvezdari i sa teškim povredama prevezen je u Urgentni centar, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Kako navode, muškarac koji je zadobio jednu ubodnu ranu nožem zaustavio je prolaznika na ulici, koji je pozvao Hitnu pomoć i policiju.

U četiri udesa povređeno pet osoba

U toku protekle noći u Beogradu su se dogodile četiri saobraćajne nezgode, u kojima je pet osoba lakše povređeno, a svi su odbili transport do dežurnih zdravstvenih ustanova i bili su zbrinuti na licu mesta.

Hitna pomoć je imala tokom noći ukupno 125 intervencija, od čega je 13 bilo na javnom mestu, u najvećem broju slučajeva zbog alkoholisanih osoba i padova.

Autor: D.Bošković