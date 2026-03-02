CRNA NEDELJA NA PUTEVIMA SRBIJE: Pet mrtvih u 572 udesa, policija uputila hitan apel jednoj grupi vozača

Tokom prethodnih sedam dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 572 saobraćajne nezgode, a bilans je tragičan: pet osoba je izgubilo život, dok je 48 zadobilo teške telesne povrede, saopštila je Uprava saobraćajne policije.

Sa dolaskom lepšeg vremena i porastom temperatura, na ulicama se očekuje naglo povećanje broja motocikala i skutera. Nadležni upozoravaju da su upravo vozači dvotočkaša trenutno najugroženiji.

Alarmantna statistika za motocikliste

Od početka ove godine na našim putevima stradala su već četiri vozača motocikla. Ova brojka služi kao ozbiljno upozorenje pred sezonu koja tek predstoji. Iz Uprave saobraćajne policije naglašavaju da su vozači dvotočkaša najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju.

Kaciga glavu čuva, ali nije jedini faktor

Policija podseća da korišćenje zaštitne kacige nije samo zakonska obaveza, već najvažnija mera zaštite života. Ipak, sama oprema nije dovoljna ukoliko izostane odgovornost.

Glavni uzroci tragedija na koje upozorava policija:

Neprimerna brzina: Neusklađenost sa uslovima puta i gustinom saobraćaja.

Rizični manevri: Nepredvidivo kretanje koje ugrožava i druge učesnike.

Precenjivanje sposobnosti: Vožnja koja prevazilazi iskustvo vozača.

"Apelujemo na sve vozače dvotočkaša da voze defanzivno, predvidivo i odgovorno. Prilagodite brzinu uslovima puta i dosledno poštujte propise", poručuju iz MUP-a.

Uzajamno poštovanje

Iz Uprave saobraćajne policije napominju da bezbednost ne zavisi samo od motociklista, već i od vozača automobila koji moraju biti dodatno oprezni i svesni prisustva dvotočkaša u saobraćaju.

"Poštovanjem propisa i međusobnim uvažavanjem doprinosimo bezbednijim putevima za sve", zaključuje se u saopštenju.

Autor: D.Bošković