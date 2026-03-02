AKTUELNO

Hronika

CRNA NEDELJA NA PUTEVIMA SRBIJE: Pet mrtvih u 572 udesa, policija uputila hitan apel jednoj grupi vozača

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs/S. Milovanov ||

Tokom prethodnih sedam dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 572 saobraćajne nezgode, a bilans je tragičan: pet osoba je izgubilo život, dok je 48 zadobilo teške telesne povrede, saopštila je Uprava saobraćajne policije.

Sa dolaskom lepšeg vremena i porastom temperatura, na ulicama se očekuje naglo povećanje broja motocikala i skutera. Nadležni upozoravaju da su upravo vozači dvotočkaša trenutno najugroženiji.

Alarmantna statistika za motocikliste

Od početka ove godine na našim putevima stradala su već četiri vozača motocikla. Ova brojka služi kao ozbiljno upozorenje pred sezonu koja tek predstoji. Iz Uprave saobraćajne policije naglašavaju da su vozači dvotočkaša najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju.

Kaciga glavu čuva, ali nije jedini faktor

Policija podseća da korišćenje zaštitne kacige nije samo zakonska obaveza, već najvažnija mera zaštite života. Ipak, sama oprema nije dovoljna ukoliko izostane odgovornost.

Glavni uzroci tragedija na koje upozorava policija:

Neprimerna brzina: Neusklađenost sa uslovima puta i gustinom saobraćaja.

Rizični manevri: Nepredvidivo kretanje koje ugrožava i druge učesnike.

Precenjivanje sposobnosti: Vožnja koja prevazilazi iskustvo vozača.

"Apelujemo na sve vozače dvotočkaša da voze defanzivno, predvidivo i odgovorno. Prilagodite brzinu uslovima puta i dosledno poštujte propise", poručuju iz MUP-a.

Uzajamno poštovanje

Iz Uprave saobraćajne policije napominju da bezbednost ne zavisi samo od motociklista, već i od vozača automobila koji moraju biti dodatno oprezni i svesni prisustva dvotočkaša u saobraćaju.

"Poštovanjem propisa i međusobnim uvažavanjem doprinosimo bezbednijim putevima za sve", zaključuje se u saopštenju.

Autor: D.Bošković

#572 udesa

#Crna nedelja

#grupa

#putevi srboje

#vozaci

POVEZANE VESTI

Društvo

Saobraćajna policija uputila APEL VOZAČIMA: Tiče se alkohola

Društvo

SAOBRAĆAJNA POLICIJA UPUTILA APEL ZBOG VREMENSKIH USLOVA U SRBIJI: Dve česte pojave ugrožavaju bezbednost

Hronika

Dva života ugašena juče u nesrećama u Srbiji: Ovo je apel iz Uprave saobraćajne policije

Hronika

Dve osobe stradale, a 10 povređeno u čak 88 nezgoda u Srbiji: Policija ima važan apel, a tiče se vozača

Hronika

Ovo je važan apel za sve vozače: Policija oduzela 302 vozila u Srbiji zbog saobraćajnih prekršaja

Društvo

VAŽAN APEL POLICIJE: 16 vozača bicikla poginulo u Srbiji od početka godine