Krvavi obračun posle žestoke svađe: Nišlija uboden nožem u stomak

Nišlija (37) izboden je sinoć pod još nerazjašnjenim okolnostima nakon što se posvađao sa jednim muškarcem koji je zatim na njega potegao nož.

Kako saznajemo, do krvavog obračuna došlo je noćas u Ulici Stojana Novakovića.

- Ono što je do sada utvrđeno je da su žrtva, napadač i još nekoliko osoba bili u jednom stanu . Šta se između njih događalo i šta je povod obračuna još se utvrđuje. Ono što se za sada zna da je došlo do nekakve rasprave koja je kulminirala napadom. Oštećeni muškaraac uboden je nožem u stomak te je transportovan u niški Univerzitetski klinički centar radi ukazivanja pomoći - navode naši sagovornici upoznati sa ovim slučajem.

Policija intenzivno radi na rasvetljavanju okolnosti ovog slučaja po nalogu nadležnog tužilaštva.Prema prvim informacijama, napadač je identiikovan.

Autor: S.M.