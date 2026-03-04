TRAČAK NADE POSLE HOROR TRAGEDIJE U SJENICI: Dečačić je živ, hitno prebačen na Institut za majku i dete u Beograd posle pogibije mame i sestre

Sjenica je u šoku nakon stravične saobraćajne nesreće u kojoj su život izgubile majka i kćerka, noćas je dobila barem jednu vest koja je unela tračak nade.

Devotogodišnji D.K, za kog se u prvim informacijama verovalo da je preminuo nakon teških povreda, zapravo je živ i trenutno se nalazi na Institutu za majku i dete u Beogradu, gde je prebačen radi daljeg lečenja i detaljnih medicinskih pregleda.

Do zabune je došlo nakon što dečak nije pronađen u bolnici u Užicu, gde je prvobitno bilo planirano njegovo zbrinjavanje. Međutim, lekari su odlučili da ga zbog težine povreda hitno transportuju u Beograd, na Institut za majku i dete, gde mu se sada pruža specijalistička medicinska pomoć.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 21.15 sati na gradskom tranzitu u Ulici Ahmeta Abdagića u Sjenici, kada je automobil kojim je upravljao A.K. udario u troje pešaka – članove iste porodice.

Na licu mesta poginule su E. K. (44), radnica Policijske uprave, i njena dvanaestogodišnja kćerka L. K. Sin (9) zadobio je teške povrede.

Vest da je dečak ipak živ donela je određeno olakšanje među građanima Sjenice, koji su od sinoć potreseni tragedijom koja je pogodila celu zajednicu.

Grad i dalje tuguje za majkom i kćerkom, dok se sada sve nade i molitve usmeravaju ka oporavku mališana. Nadležni organi nastavljaju istragu o okolnostima nesreće koja je zavila Sjenicu u crno.

Autor: D.Bošković