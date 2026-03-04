GORI POZNATI RESTORAN NA PALILULI: Kamera snimila jeziv trenutak

U sredu, nešto malo iza ponoći, izbio je veliki požar u poznatom ugostiteljskom objektu na opštini Palilula.

Prema prvim informacijama, incident je namerno izazvan, a potraga za počiniocem je u toku, saznaje Telegraf.rs.

Napad zabeležen na video-nadzoru

Iako je vatra pretila da u potpunosti uništi objekat, brzom intervencijom vatrogasaca sprečeno je širenje na okolne zgrade. Na sreću, u trenutku izbijanja požara u restoranu nije bilo nikoga, te nema povređenih niti žrtava.

Kako se saznaje, snimci sa sigurnosnih kamera daju jasan uvid u to kako je do požara došlo. Na video-zapisu se vidi nepoznata muška osoba koja je prišla objektu, polila ga zapaljivom tečnošću, a potom aktivirala plamen. Počinitelj je odmah nakon toga pobegao u nepoznatom pravcu.

Istraga u toku

Materijalna šteta na restoranu je, prema prvim procenama, izuzetno velika, s obzirom na to da je uništen veći deo enterijera i inventara.

O celom slučaju odmah je obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje je naložilo policiji da prikupi sve dokaze i identifikuje lice sa snimka. Policija je obavila uviđaj, a rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog napada je u toku.

Autor: Marija Radić