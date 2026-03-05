AKTUELNO

SASLUŠAN VOZAČ 'ŠKODE SMRTI' Tužilaštvo pokrenulo istragu zbog smrti policajke i njene ćerke u Sjenici

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: RINA/Facebook Printscreen ||

Osumnjičeni A.K. (26) saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, nakon čega je doneta naredba o sprovođenju istrage zbog postojanja osnovane sumnje da je 3. marta 2026. godine počinio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja kada su poginule majka (44) i ćerka (12), a sin (9) teško povređen!

- Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru donelo je 5. marta naredbu za sprovođenje istrage protiv A.K. (26) iz Sjenice, zbog postojanja osnovane sumnje da je 3. marta 2026. godine u ulici Ahmeta Abdagića u Sjenici počinio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja - kažu za Kurir iz tužilaštva i dodaju:

Nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo Višem sudu u Novom Pazaru da se A.K. odredi pritvor, kako bi se osigurala nesmetana istraga i sprečilo eventualno bekstvo ili uticaj na svedoke.

Foto: RINA

Podsetimo, preksinoć na gradskom tranzitu u Ulici Ahmeta Abdagića dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su majka i ćerka izgubile život, dok se sinu lekari bore za život.

Inače, nastradala E. K. radila je u Policijskoj upravi Novi Pazar, a u trenutku nesreće nije bila na dužnosti. Majka i ćerka nastradale su na licu mestu, dok je devetogodišnji dečak najpre pevezen u užičku bolnicu, odakle je zbog težine povreda transportovan na Institut za majku i dete u Beogradu.

Autor: Pink.rs

