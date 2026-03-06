DRAMA U BEOGRADU Muškarac pretio pištoljem ljudima na ulici, policija ga brzo uhapsila

Igor B. (30) uhapšen je zbog sumnje da je pretio ljudima pištoljem u Ulici Vojvode Vlahovića u Beogradu.

Nakon prijave da upućuje pretnje i pokazuje pištolj, policija je nešto pre 11 sati u naselju Zvečka kod Obrenovca zaustavila terenski automobil „ford raptor“ šabačkih registracija kojim je upravljao osumnjičeni.

Pregledom vozila pronađen je pištolj marke „Crvena zastava“ koji je Igor B. sakrio ispod volana.

Proverom je utvrđeno da je nestanak tog oružja prijavljen u Policijskoj upravi Pančevo 18. marta 2023. godine.

Igoru B. određeno je zadržavanje do 48 sati i biće priveden na saslušanje u nadležno tužilaštvo.

Autor: D.Bošković