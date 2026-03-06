AKTUELNO

Hronika

KOLA I TAN KRCATI DROGOM: Saslušan dilerski par sa Čukarice

Izvor: Informer, Foto: MUP Srbije ||

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Vuk M. (34) i Natalija M. (32), zbog sumnje da je kod njih, prilikom kontrole policije na Čukarici, u kolima nađeno 50 kilograma marihuane i 174 grama kokaina.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo sudiji Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Njima se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Podsećamo, 4. marta 2026. godine policiјa јe zaustavila "pežo" koјim јe upravljao Vuk M, dok se Natalija M. nalazila na mestu suvozača i pregledom vozila pronašla 50 kilograma marihuane.

Takođe su, u stanu na zajedničkoj adresi držali tri plastične kese sa 174 grama kokaina, kao i tri digitalne vagice, dva pakovanja vakum kesa i jedan aparat za zavarivanje vakum kesa.

Autor: D.Bošković

#Droga

#kola

#par

#stan

#Čukarica

