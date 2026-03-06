AKTUELNO

Hronika

DETALJI TEŠKE SAOBRAĆAJKE NA GAZELI: Najmanje jedna osoba povređena u sudaru 5 vozila, od siline udara jedno završilo u suprotnom smeru

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Pink.rs ||

Teška saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo pet vozila, dogodila se kod Mostarske petlje, u smeru ka Nišu. Prema prvim informacijama, jedan od učesnika se žali na povrede.

Kako se saznaje, jedan automobil je od siline udarca završio u suprotnom smeru, gde je takođe blokirana jedna traka zbog saobraćajne nesreće.

Saobraćaj je trenutno obustavljen ka Novom Beogradu, te na na Gazeli stvorila ogromna gužva u smeru ka Autokomandi. Na terenu su hitne službe.

Stanje ostalih učesnika za sada nije poznato, prenosi Blic.

Autor: Iva Besarabić

#Hitna pomoć

#Policija

#Saobraćajna nesreća

#Sudar

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

Teška nesreća na putu ka Nišu: Auto-put zakrčen, prizori sa lica mesta jezivi! (FOTO)

Hronika

HOROR SUDAR NA AUTO-PUTU: Smrskano više vozila, jedna osoba ispala iz automobila od siline udarca

Hronika

Jeziv udes kod Autokomerca u smeru ka gradu: Vatrogasci pokušavaju da izvuku krvavog muškarca iz vozila

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD LOZNICE: Više osoba povređeno, zadnji deo vozila potpuno smrskan

Hronika

VOZIO U KONTRA SMERU, PA SE ZAKUCAO U KAMION: Jeziva saobraćajna nesreća kod Mihajlovca - Jedna osoba POGINULA

Hronika

SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA AUTO-PUTU KA NIŠU: Autom se 'popeo' na ogradu (FOTO)