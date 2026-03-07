HOROR KOD SMEDEREVSKE PALANKE! Policija tragala za nestalom osobom, ubrzo PRONAĐENO TELO

Nakon intenzivne potrage, nadomak Smederevske Palanke, u ataru sela Vatoševo pronađeno je telo jedne osobe.

Kako piše Republika, policija je jutros posle 8 časova primila prijavu o nestalom licu, nakon čega je pokrenuta potraga u kojoj su učestvovali pripadnici policije i vatrogasno-spasilačke službe.

Potraga je okončana oko 10 časova, kada je pripadnik Vatrogasno-spasilačke jedinice Smederevska Palanka pronašao telo.

Za sada nisu poznate okolnosti smrti, a nadležni organi rade na utvrđivanju svih činjenica.

