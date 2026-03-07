AKTUELNO

Hronika

Saobraćajka na auto-putu Miloš Veliki kod tunela Šarani: Vozila se preusmeravaju na ovaj pravac! (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Foto/RINA ||

Saobraćajna nesreća dogodila se večeras ispred tunela Šarani na auto-putu Miloš Veliki u smeru ka Čačku. Vozila se preusmeravaju na Takovo, a detalji sudara za sada nisu poznati.

Večeras je došlo do saobraćajne nesreće ispred tunela Šarani, na auto-putu Miloš Veliki — u smeru ka Čačku. 

Naime, kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "192_rs", vozila sa auto-puta se preusmeravaju na Takovo. 

Trenutno nije poznato stanje učesnika, kao ni detalji sudara. 

Nakon uviđaja će biti otkriveno više informacija. 

SAOBRAĆAJCI U MLADENOVCU ZAUSTAVILI SUMNJIV AUTO, A ONDA JE USLEDIO ŠOK: Vozač nije vezao pojas, niti registrovao kola...hitno isključen iz saobraćaja

Autor: Marija Radić

