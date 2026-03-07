AKTUELNO

Hronika

MASOVNA TUČA U BEOGRADU! Totalni haos na proslavi punoletstva: Više osoba povređeno, među njima i trudnica

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Pink.rs/S. Kojić, Tanjug/Nikola Anđić, Tanjug/Tara Radovanović ||

Večeras je u jednom restoranu u Beogradu došlo do masovne tuče tokom proslave 18. rođendana.

Prema prvim informacijama, sukob je izbio u trenutku kada su iznosili tortu i šampanjac, nakon čega su se dve grupe mladića potukle.

U opštem haosu jedna trudna žena je pala na pod, gde su je, kako svedoci navode, učesnici tuče udarali nogama. Žena je tom prilikom zadobila povrede i počela da krvari.

Ostali gosti su u panici počeli da napuštaju restoran.

Na licu mesta nalazi se veliki broj pripadnika policije i ekipa Hitne pomoći, dok se povređenima ukazuje pomoć. Prema nezvaničnim informacijama, više osoba je povređeno.

Za sada nije poznato šta je izazvalo sukob, a policija radi na utvrđivanju svih okolnosti događaja.

pročitajte još

Totalni HAOS na svadbi: Pijani gost napravio scenu, gosti poliveni pićem, slavlje umalo prekinuto

Autor: Marija Radić

#Hitna pomoć

#Policija

#Rođendan

#povrede

#trudnica

#tuča

POVEZANE VESTI

Hronika

HAOS NA PROSLAVI NOVE GODINE Policajci se potukli u Prokuplju

Domaći

GALA PROSLAVA PUNOLETSTVA ĆERKE GOCE TRŽAN: Lena oduzima dah u beloj čipkanoj haljini, pevačica izgleda bombastično, a evo šta radi Raša (FOTO)

Region

Masovna tuča u okolini tri škole u Podgorici, ima povređenih

Hronika

TUČA U KRAGUJEVCU! Više ljudi povređeno, sve vrvelo od policije!

Hronika

MASOVNA TUČA U NOVOM SADU: Mladići palili baklje da odaju počast poginulom drugu, a onda došlo do KRVAVOG SUKOBA!

Hronika

MASOVNA TUČA NAVIJAČA U KRALJEVU! Izazvali udes a onda jedni drugima RAZLUPALI KOLA - Veliki broj policajaca na licu mesta